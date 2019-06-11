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Конституцион­ный суд рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады: онлайн трансляция

вторник, 11 июня 2019, 09:50
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11 июня в Киеве Большая палата Конституционного суда рассмотрит дело относительно законности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске украинского парламента и назначении внеочередных выборов.

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию с места событий.

Само заседание начнется в 10:00.

Как известно, накануне Зеленский сообщил, что лично будет присутствовать в зале заседания.

"Это будет впервые за двадцать восемь лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда. Именно так, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет", - сказал глава государства.

Напомним, что по указу Зеленского внеочередные выборы в Украине назначены на 21 июля.

С предложением главы государства не согласны депутаты от фракции "Народный фронт", которые внесли в КСУ представление о неконституционности указа.

9:00 - К зданию суда стягивают силовиков. Так, сюда пригнали несколько военных КрАЗов. Силовики расположились у двух разных входов на территорию КСУ. Ситуация остается спокойной.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Распустить нельзя оставить: два главных сценария на выборы 21 июля.

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