11 июня в Киеве Большая палата Конституционного суда рассмотрит дело относительно законности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске украинского парламента и назначении внеочередных выборов.
"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию с места событий.
Само заседание начнется в 10:00.
Как известно, накануне Зеленский сообщил, что лично будет присутствовать в зале заседания.
"Это будет впервые за двадцать восемь лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда. Именно так, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет", - сказал глава государства.
Напомним, что по указу Зеленского внеочередные выборы в Украине назначены на 21 июля.
С предложением главы государства не согласны депутаты от фракции "Народный фронт", которые внесли в КСУ представление о неконституционности указа.
9:00 - К зданию суда стягивают силовиков. Так, сюда пригнали несколько военных КрАЗов. Силовики расположились у двух разных входов на территорию КСУ. Ситуация остается спокойной.
Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Распустить нельзя оставить: два главных сценария на выборы 21 июля.