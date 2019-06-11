В Украине запустили петицию против "Квартала 95"

В Украине начали собирать подписи за запрет деятельности ООО "Студия Квартал 95" на территории страны.

В тексте электронной петиции, которая появилась на сайте президента Украины, говорится, что "Студя Квартал 95" проводит "многолетнюю украинофобию и преследует идеологию "русского мира".

На данный момент собрано 800 подписей из 25 тысяч необходимых.

"1) запретить на территории Украины деятельность и продукцию ООО "Студия Квартал 95";

2) признать деятельность ООО "Студия Квартал 95" несущей угрозу независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в тексте петиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский дал ответ на электронную петицию о своей отставке, которая уже набрала 25 тысяч необходимых голосов.