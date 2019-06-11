Гасили из гранатометов и пулеметов: стало известно о новых потерях ВСУ на Донбассе

С начала суток вторника, 11 июня, боевики пять раз нарушали режим прекращения огня, в связи с чем двое украинских военнослужащих получили ранения.

"Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - уточняют военные.

Под обстрелами боевиков оказались позиции ВСУ в районе Саханки, Водяного, Широкиного, Уживки и Песок.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики сорвали очередную договоренность по Донбассу. Так, боевики из стрелкового оружия обстреливали населенный пункт. Враг вел обстрел с направления оккупированного населенного пункта Николаевка.

Также на оккупированном Донбассе "200 бригаду" пополнил боевик так называемой ЛНР Олег Васильевич Спичак.