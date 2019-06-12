Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Россия будет и дальше пытаться вбить клин между США и Европой, чтобы отвлечь западный мир от своих действий в Украине. В свою очередь Украине нужно реформировать свои военно-морские силы, чтобы защитить интересы на Черном море, НАТО должен продемонстрировать свое единство, а с Россией можно вести переговоры только по принципу "доверяй, но проверяй". Об этом в интервью "Апострофу" рассказал бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант (в отставке) БЕН ХОДЖЕС.

- У президента Владимира Зеленского заявили, что украинские военные не должны отвечать на провокации со стороны боевиков (пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что ВСУ могут обстреливать жилую застройку, отвечая на огонь боевиков). В целом, риторика идет в русле его предвыборных заявлений: "надо просто прекратить стрелять". Как бы вы прокомментировали данные высказывания?

- Я хотел бы отметить усилия украинских Вооруженных сил – мужчин и женщин, которые остановили русских. Я думаю, какие бы переговоры не происходили, украинцы могут быть уверены в качествах своих военных. США и все члены НАТО заявили, что они поддерживают суверенитет Украины и отрицают незаконную аннексию Крыма. В то же время, Россия препятствует ОБСЕ в выполнении их работы, нарушает правила прозрачности.

Украина, согласно докладам ОБСЕ, намного лучше придерживается режима прекращения огня, поэтому она имеет моральное преимущество над Россией. А так называемые "поддерживаемые Кремлем сепаратисты", которые на самом деле являются российскими офицерами разных званий, не уважают соглашения, не уважают ОБСЕ. И перед тем как проводить переговоры с Россией, надо добиться выполнения ею договоренностей. Любой человек, имеющий хоть какой-то военный опыт или данные разведки, не поверит, что "сепаратисты" действуют самостоятельно. Там есть российские офицеры на всех уровнях. И нарушение договоренностей "сепаратистами" происходит с разрешения и с ведома российских офицеров.

В американской армии каждый солдат имеет право защищать себя, применяя соответствующее вооружение. И конечно россияне пытаются провоцировать украинцев к нарушению договоренностей, а потом пытаются обвинить их же в нарушении режима прекращения огня. Поэтому я бы пригласил сюда столько наблюдателей и журналистов, насколько это возможно, - чтобы они увидели и убедились в этом. Таким образом можно добиться прозрачности, чтобы показать, что на самом деле делает Украина и как она уважает соглашения о прекращении огня.

- Сейчас ходят слухи, что Вашингтон и Москва заключили соглашение по Украине? Как вы считаете, соответствуют ли они действительности?

- Я всегда верил в возможность достижения соглашения по Украине. Но не может быть такого соглашения только между США и Россией, без привлечения Украины. Россия пытается вбить клин между США и Европой. Кремлю хотелось бы заключить сделку с Вашингтоном в обход Западной Европы и таким образом расколоть ее. Но, я думаю, госсекретарь США Майк Помпео будет контактировать с немецкими, британскими, польскими союзниками, чтобы убедить их вести переговоры с Кремлем с позиции силы и добиться того, чтобы Кремль уважал суверенитет Украины. В противном случае Россия будет делать то, что всегда, - использовать обман и дезинформацию, будет продолжать наползать на Украину или другую страну в черноморском регионе. Посмотрите на Венесуэлу. Это ведь часть привычной российской стратегии – создавать эквивалентные проблемы в разных местах. Россия использует Венесуэлу, чтобы отвлечь Запад, в частности США, от незаконных действий на территории Украины.

Россия вторглась в Украину так же, как и в Грузию. И никаких переговоров не может быть, пока Кремль не освободит 24 украинских моряка, выполнив распоряжение Международного трибунала ООН по морскому праву. Россия – нарушитель международного права - это то, что каждая страна должна говорить каждый день. Россия использует силу и делает все, что захочет. Российские войска атаковали украинские корабли в украинских водах, ибо никто в мире не признал аннексию Крыма. Я не представляю, как у кого-то может складываться хорошее представление о России, если она так себя ведет. Президент Рональд Рейган, когда вел переговоры с Советским Союзом, сказал – имея дело с Россией, доверяй, но проверяй. И это ключевое правило.

- Что нужно изменить в Украине для более эффективного противостояния российской агрессии?

- Украина должна реформировать свою оборонную систему. Надо, чтобы люди были уверены в судебной, в банковской, правоохранительной системах. Новый президент Украины должен воспользоваться тем сильным мандатом, который он получил, и побороть коррупцию – это первое. Владимир Зеленский – новый человек в политике. Но я надеюсь, что он сможет подобрать сильных советников и министров, а также получить хорошую поддержку в Раде. Я надеюсь, что Владимир Зеленский окажется сильным политиком и сможет дать отпор пророссийским силам в Украине.

Второе – он должен поддерживать крепкую армию, чтобы Вооруженные силы могли защитить украинские территории. Самое главное – это убедиться, что промышленность способна обеспечить армию необходимым оборудованием в нужное время и в нужном месте. Это ответственность министерства обороны. Украине нужна помощь в тренировке военно-морских сил, потому что они имеют стратегическое значение. Командующий находится в Одессе, но он должен быть в Киеве и помогать формированию стратегии. ВМС важны, потому что Россия заинтересована в Украине через Черное море. Азов, Керчь, Крым, Одесса – вот что беспокоит Россию, вот что ей необходимо. И чтобы защитить суверенитет Украины, надо улучшить ее положение на Черном море. И обучение ВМС могут этому способствовать. Сейчас Украина пытается восстановить военно-морские силы. Петр Порошенко был сильным лидером, но он должен был вкладывать ресурсы, чтобы восстановить этот род войск. И, конечно, нужно сотрудничать с США, Румынией, Болгарией, Грузией, Британией с военными других стран в Черном море.

И, наконец, в-третьих – Зеленский должен поддерживать связи с международными партнерами, в частности США, Польшей.

- Эксперты говорят, что сейчас ситуация в Европе такая же напряженная, как и во времена холодной войны, происходит беспрецедентное количество военных учений. В чем самая слабая сторона ЕС и НАТО?

- Угроза для ЕС и НАТО со стороны России очевидна. Россия стремится изменить международный порядок, поссорить ЕС и США и подорвать Евросоюз. Россия заинтересована в слабом ЕС и слабом НАТО. Пока Альянс остается единым, трудно представить себе, что Россия нападет. Но если мы будем иметь слабый, неподготовленный вид, то она решится на это. Но по моему мнению, она попытается использовать гибридные конфликты, создавать проблемы везде, чтобы союзникам было трудно фокусироваться на различных вызовах. Россия распространяет дезинформацию, провоцируя подрыв доверия партнеров друг к другу. Самая большая угроза для НАТО – это если мы потеряем единство, доверие друг к другу, которые существуют уже 70 лет