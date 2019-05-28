Кто-то хочет показать Зеленскому, кто в стране главный - Владимир Фесенко

Во время своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду. И несмотря на то, что решение президента уже пытаются обжаловать в Конституционном суде, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" ВЛАДИМИР ФЕСЕНКО считает, что досрочные выборы устраивают большинство политических сил в парламенте. Однако есть и такие политики, которые хотят испортить старт новому президенту и могут сорвать избирательный процесс. Об этом и многом другом Фесенко рассказал в интервью "Апострофу".

- Как будет функционировать правительство и парламент до досрочных выборов? И состоятся ли все-таки эти выборы?

- У парламента и правительства немного разная ситуация, их объединяет только одно: начало определенного переходного периода. По парламенту: есть указ о роспуске Верховной Рады, решение о досрочных парламентских выборах, но есть и определенное судебное сопротивление, есть уже обжалование этого указа, причем в разных инстанциях - и в Верховный суд обращаются, и в Конституционный суд.

Я думаю, что там будет разная история, и пока сказать трудно, как это повлияет. Там есть организационные, финансовые вопросы, на которые обратила внимание Центральная избирательная комиссия. В чем проблема: норма о досрочных выборах, которые должны состояться в течение 60 дней - это древняя норма, она записана в Конституции и в законе "О выборах". А тендерное законодательство - новое законодательство о государственных закупках - у нас появилось недавно, несколько лет работает. И тут возникла проблема, которая, кстати, появилась еще во время президентских выборов. По срокам сейчас они просто не успевают: закон "О выборах" одни сроки дает, а тендерные процедуры у нас достаточно длинные, и они никак не вписываются во все эти нормы законодательства.

- Да, именно об этом заявляла глава ЦИК Татьяна Слипачук, что могут не успеть подготовиться до выборов именно из-за этой системы тендеров. Возможно ли этот вопрос как-то оперативно решить?

- Есть попытки, уже была попытка проголосовать на внеочередном заседании Верховной Рады, но были проблемы с голосованием. Еще одна попытка будет на пленарной неделе, потому что здесь вопрос серьезный, и может просто сорвать нормальный избирательный процесс. Те, кто не хотят досрочных выборов, могут это использовать.

С другой стороны, значительная часть политических сил, депутатов уже настроена на эти выборы. На самом деле - это такая психологическая дилемма: кто-то хочет, будем говорить откровенно, испортить начало старта новому президенту и показать, кто главный в стране, что с ними надо считаться. Но досрочные выборы многих устраивают. Чем ждать до осени, лучше провести сейчас, потому что пока конкуренты приходят, времени уже нет, а у действующих депутатов - преимущества на старте.

Большинство политических сил в парламенте, в принципе, готовы к выборам, поэтому блокировать этот процесс не очень выгодно. Единственная крупная политическая сила в Верховной Раде, которая не хочет досрочных выборов и пытается заблокировать этот процесс, - это "Народный фронт". Кстати, полномочия нынешней Верховной Рады юридически заканчиваются тогда, когда вступит в полномочия новая Верховная Рада. Похожая ситуация с Кабмином: премьер-министр подал в отставку, но этот вопрос тоже должна рассматривать Верховная Рада.

- Как думаете, наберутся голоса?

- Не знаю. Наша Верховная Рада такая непредсказуемая бывает! Может быть противоречивая игра. Возможно, кое-кто захочет испортить уже Владимиру Борисовичу его желание уйти с должности.

Наша Верховная Рада, я вам так скажу, такая непредсказуемая бывает Фото: Rada.gov.ua

- А он действительно хочет уйти в отставку? Это не был просто публичный, репутационный шаг?

- Я думаю, что здесь разные факторы, различные составляющие, в таком решении. Была и эмоция определенная - после критики Зеленского во время инаугурации. Я думаю, что Владимир Гройсман эту критику считает не совсем справедливой, он не согласен с такой негативной оценкой работы своего правительства, и поэтому решил: "Хорошо, ты хочешь, чтобы я ушел в отставку? Вот я ухожу в отставку!"

- Он как бы публично показал, что не держится за власть.

- Да. И это, между прочим, был показательный политический жест: "Да, я не держусь за кресло, я готов идти в политическую жизнь, разбирайтесь сами". Но все равно, определенная эмоция была. Кроме того, чисто политическая составляющая, поскольку, если не сейчас выборы, то осенью, а ему надо заниматься собственной партией, которую надо раскручивать, надо конвертировать свой личный рейтинг, который у него есть, в рейтинг своей партии. Если одновременно ты - и премьер-министр, и партийный лидер, это немного трудно совместить, поэтому здесь есть и прагматическая составляющая.

Но на данный момент, чисто юридически, ситуация неоднозначная: он уходит в отставку, и Верховная Рада должна проголосовать. Если не проголосует, он останется премьер-министром, будет работать, пока не завершатся выборы, и не будет сформирована новая коалиция и новое правительство. Если проголосуют за отставку, тогда, как объясняют эксперты по государственному праву, учитывая наши нюансы и наши традиции, будет исполняющий обязанности премьер-министра. Кто это будет? По логике - это первый вице-премьер, хотя появилось заявление Иванны Климпуш-Цинцадзе, что и она готова.

Сейчас, по логике, Кубив - первый вице-премьер, будет исполняющим обязанности, и Кабинет министров тоже будет в статусе и.о. По Конституции, закону "О Кабмине", если удовлетворяют отставку премьер-министра, правительство тоже уходит в отставку. Но в Конституции есть принцип непрерывности власти, он касается и Верховной Рады Украины, и Кабинета министров: пока не сформирован новый Кабинет министров, будет исполнять обязанности нынешний, просто во главе с другим человеком. Вот такая, немного запутанная, но логическая ситуация.

- Когда обсуждали отставку Гройсмана, и то, кто может прийти на его место, очень часто звучала фамилия Юлии Тимошенко. Было бы ей это интересно - на пару месяцев стать исполняющей обязанности?

- Я не могу за нее отвечать, однако надо понимать, что Юлия Владимировна - человек, который был дважды премьер-министром. Когда проводят опросы, кого люди видят премьер-министром, - она всегда среди лидеров, потому что у нее есть репутация, есть харизма, есть навыки. Она - классический антикризисный менеджер. Ей не надо учиться, как управлять правительством, никаких переходных периодов не надо. Она может "без раскачки" взять ситуацию под контроль.

Здесь другая проблема - юридическая. Конституция, закон "О Кабмине" регулирует ситуацию, когда премьер-министр уходит в отставку: чтобы пришел другой человек, не из правительства, руководителем Кабинета министров, требуется создание новой коалиции. Если бы в нынешней Верховной Раде была создана новая, хотя бы временная, парламентская коалиция, которая предложила бы кандидатуру Юлии Владимировны, и Верховная Рада это поддержала, тогда этот сценарий мог бы быть реализован. Говорят, что переговоры были.

- Между Зеленским и Тимошенко?

- Нет, внутри Верховной Рады. Президент может влиять на эти процессы, но мы увидели, что в команде Зеленского практически сразу, и он об этом сказал в своей инаугурационной речи, взяли курс на досрочные выборы. Они хотят продолжить эту электоральную революцию, обновление власти. Мне кажется, что и сам Зеленский, и часть его команды - исходили из того, что с этим парламентом у них мало что получится. Они заранее поставили крест на этом парламенте и начали сразу готовиться к выборам. Я слышал, что они вели переговоры, чтобы не было такой переходной ситуации. Правда, они исходили из очередных выборов, которые должны состояться в конце октября, что на эти полгода надо сформировать переходную коалицию и переходное правительство.

По последним опросам с уверенностью преодолевают 5-процентный барьер четыре партии: "Слуга народа" нового президента, дальше - партия Медведчука-Бойко - мы еще не знаем, как это будет называться, но по опросам - у них есть шансы; партия Порошенко, партия Юлии Тимошенко. Есть еще Смешко, который может пройти. Близко еще - партия Вакарчука. С высокой вероятностью можно сказать, что, если эти четыре партии будут в новой Верховной Раде, из них - только одна партия точно может быть приемлемым партнером для создания парламентской коалиции. Видим, что и сама Тимошенко, и "Батькивщина" демонстрируют конструктивную позицию по отношению к Зеленскому и к его инициативам, так что они - готовый партнер по коалиции. Безусловно, надо договариваться, вести переговоры, но с Порошенко и с Медведчуком они коалицию создавать не будут, а с Тимошенко - можно.

Если пройдут партии Вакарчука и Смешко, они могут присоединиться к коалиционному процессу. Но из всех этих политических сил, безусловно, Юлия Тимошенко - наиболее опытный, системный и мощный политический игрок.

- Если вспомнить опросы, чего украинцы ожидают больше всего, то это - снижение тарифов, которое обещала Юлия Владимировна во время предвыборной гонки. Сможет ли она эти вопросы закрыть, помочь президенту Зеленскому с проблемами тарифов и энергорынка?

- Касаемо ожиданий людей, я бы обратил внимание на два запроса, которые подтверждают социологи. Первый - запрос на радикальное обновление власти - ее надо менять. На президентских выборах сменили президента, сейчас нужно сменить и парламент, и правительство. Кстати, последние опросы также подтверждают, что абсолютное большинство граждан поддерживает досрочные парламентские выборы. Это - желание обновить власть.

Касаемо социальных запросов: есть огромное социальное недовольство, в первую очередь, тарифной политикой. Кроме традиционных проблем с коммунальными тарифами, нас ждет новая проблема - с 1 июля должен начать работу энергетический рынок. Что это значит? Учитывая, что есть определенные монополисты на рынке, это - огромный риск того, что может быть рост тарифов на электрическую энергию. Они у нас и так росли, но пока - умеренно. Поскольку люди недовольны, ждут совсем другого - чтобы уменьшили тарифы, а тут такой "подарок". Безусловно, я не исключаю, что это может ударить и по новому президенту, но это будет и фактором раздражения людей.

Пока действующий премьер-министр Гройсман говорит, что они будут решать эту проблему через компенсации, как это было с ценой на газ. Но у нас и так сейчас из бюджета идет более трети средств на выплату компенсации цены на газ, коммунальных тарифов, электроэнергии, то есть на субсидии. Здесь - похожая ситуация. На мой взгляд, надо искать другие пути решения этой проблемы. Уже есть варианты - и отложить введение этого рынка на полгода, до осени, чтобы немножко подготовиться, и найти более серьезные, возможно, антимонопольные инструменты, чтобы не было нового повышения тарифов, в данном случае - на электрическую энергию.

Верховная Рада может проголосовать за увольнение прокурора Фото: facebook.com / Юрій Луценко

- Генеральный прокурор Юрий Луценко - единственный, кто сказал, что не уйдет в отставку.

- Здесь еще вот в чем проблема: сложная процедура увольнения. Непросто поменять, даже если президент этого хочет. Генпрокурора, если не ошибаюсь, назначают на 7 лет, Луценко стал у нас генпрокурором в 2016 году, чуть позже Гройсмана, которого тогда утвердили на должность премьер-министра. Ситуация противоречивая: с одной стороны, есть запрос на то, чтобы поменять генпрокурора, а вот какие пути увольнения? Есть вариант, когда депутаты собирают подписи, и процесс идет. Насколько я знаю, Егор Соболев собирает подписи, и его коллеги тоже пытаются. Но надо собрать 150 подписей, тогда Верховная Рада может проголосовать за увольнение прокурора.

Если президент попытается, то ему надо четко обосновать, почему он хочет уволить генпрокурора. Лучший сценарий - он был применен, кстати, когда Луценко сменил Шокина, - Шокина убедили написать заявление об увольнении. А Луценко не хочет писать заявление...

На самом деле, он обещал "уйдет президент - я тоже уйду, не буду держаться". Сейчас - сменил свою позицию, и это не совсем политкорректно. Но, кстати, Коломойский поддерживает Луценко! Это касаемо того, насколько Коломойский влияет на Зеленского: у президента хотят сменить генпрокурора, а олигарх, наоборот, публично говорит, что у него с Луценко хорошие отношения, он хочет, чтобы Юрий Витальевич остался.

Ситуация противоречивая, так как запрос на обновление, который обещали воплотить новый президент и его команда, предусматривает, что надо поменять генпрокурора. Аваков и Коломойский хотят, чтобы новый президент договорился с Луценко. Пока - это проблема.

Мой прогноз - проблему с Луценко решат сейчас, или его сместят после парламентских выборов, на которых, думаю, состав Верховной Рады очень сильно изменится, и скорее всего, партия нового президента получит большинство. Надо будет искать партнеров по коалиции, и думаю, некоторые другие новые политические силы, которые зайдут в Верховную Раду, тоже поддерживают увольнение генпрокурора.

- Я слышала такое мнение, что Коломойский очень боится потерять влияние на Зеленского, чтобы он не стал самостоятельным. Говорят, что во время голосования в Верховной Раде как раз он и подстроил ситуацию так, чтобы депутаты не проголосовали за изменения избирательного законодательства. Действительно ли олигарх, которого называют главным бенефициаром нового президента, готов на все, чтобы не потерять влияние на него?

- Вы правильно обратили внимание на эту проблему. Она очень неоднозначная, потому что мы сейчас видим, что Зеленский, а также Богдан - там тоже довольно неоднозначная ситуация и в юридическом, и в политическом смысле - не являются марионетками Коломойского. Они работают в собственных интересах каждый - и Коломойскому это не очень нравится. Он хочет влиять на ситуацию.

Здесь парадокс: якобы он поддерживал Зеленского на выборах, мы видели это и по каналу "1+1". А что дальше произошло? Коломойский не скрывает, что у него очень близкие отношения, и он, я цитирую: "Консультирует Хомутынника и людей из партии группы "Видродження". Именно эта группа сначала пообещала поддержать изменения в избирательное законодательство на встрече у Зеленского, а потом - ни одного голоса не дала, и группа "Воля народа" ни одного голоса не дала за соответствующие законодательные изменения. Если бы Коломойский хотел помочь, как-то повлиять, тогда они должны были проголосовать. Это индикатор того, что действительно идет очень специфическая, циничная игра. И такие голосования (думаю, Коломойский на них влиял) - это способ принудить Зеленского к переговорам, к каким-то "договорнякам", каким-то уступкам. Думаю, что вряд ли это произойдет.

То, что сейчас происходит - свидетельствует, что и сам Зеленский, и большая часть его команды действуют совсем иначе. Мы видели антисистемного кандидата, сейчас мы видим антисистемного президента, который идет вопреки системе, ее правилам. Здесь есть определенные проблемы, потому что некоторые решения не вписываются в юридические стандарты, юридические каноны, и возникают юридические противоречия. Юристы будут выяснять в судах, других инстанциях, как-то пытаться регулировать эту проблему, но, в отличие от Порошенко, от Ющенко, а также в отличие от Януковича, представители новой власти действуют антисистемно. Это дает определенные результаты, но и провоцирует серьезные конфликты, серьезные противоречия.