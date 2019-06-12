Развели всех, как котят: соцсети шокировало заявление о "шутке" Зеленского про снижение тарифов

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский не давал прямых обещаний о понижении тарифов для населения.

Об этом он сказал в эфире программы "Вот оно как".

“Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов, хотя мы все понимаем и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше”, – сказал Герус.

Он подчеркнул, что прямого обещания Зеленского о снижении тарифов нигде не было, “чтобы не выглядеть популистично”. По словам Геруса, Зеленский только "шутил" о тарифах.

“Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о “Роттердам+”, что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть”, – добавил Герус.

В сети к заявлению отнеслись критически.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский уволил глав 15 областных государственных администраций.