RU  UA  EN

среда, 12 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

12 июня

08:59
Сценарист "Чернобыля" ответил на слухи про съемки 6 серии
08:27
Погибли 5 человек: появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье
07:58
Все совпадения "случайны": сети впечатлили новые детали о топ-силовике Зеленского и "Квартале 95"
07:27
На Донбассе ликвидировали 23-летнего "казака ДНР" по кличке "Москва": опубликованы фото
06:58
На Закарпатье произошла трагедия с большим числом погибших
06:30
Гороскоп на 12 июня: Тельцы не смогут найти себе места, а Львов ждут препятствия
06:26
Жара не унимается: "горячий" прогноз погоды на 12 июня
05:33
Россия готовит новую "кинобомбу": Украине дали совет, как создать Кремлю крупные проблемы
04:42
Новогодний праздник затянулся: в сети показали забавное фото из Запорожья
03:32
Машину купил, а мозги - нет: в сети показали фото "бога парковки" в Киеве
02:29
Ученые заявили о необычной "начинке" под поверхностью Луны
01:31
Под Киевом вор устроил "ритуальное" ограбление, удивившее копов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Все совпадения "случайны": сети впечатлили новые детали о топ-силовике Зеленского и "Квартале 95"

среда, 12 июня 2019, 07:58
переглянути новину українською

Новый глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев, нардеп от "Батькивщины", основал на своем округе бесплатный фестиваль с выступлениями "Квартала 95".

Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналистка Кристина Бердинских.

"Соцсети - это, конечно, рай для журналистов для поиска информации. Я тут за 5 минут провела мини-исследование про Владислава Бухарева, народного депутата "Батьківщини", которого сегодня назначили новым главой СВР. Бухарев избран в Раду по мажоритарному округу Сумской области. Он уроженец города Лебедин Сумской области. Уже 5 лет подряд на округе Бухарева, в поселке Подопригоры Сумской области, летом проходит бесплатный концерт "95 квартала". Сейчас это уже не просто концерт, а целый фестиваль и называется он Kvartal fest", – пишет Бердинских.

В местной прессе также встречается информация о том, что первый бесплатный концерт "Квартала" в 2015 году собрал в поселке 100 тысяч зрителей. Как утверждалось, инициатором мероприятия выступил нардеп Владислав Бухарев.

"Интересно, в этом году глава СВР приедет на свой бывший округ и фестиваль, который он основал в 2015-м году?", – интересуется журналистка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", глава внешней разведки, народный депутат от фракции "Батькивщина" Владислав Бухарев попал в скандал из-за своей медали ФСБ "За боевое содружество".

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нам предлагали услуги по разрешению дела в департаменте Горбатюка - адвокат судьи Татькова

Важно наказать Порошенко, чтобы каждый последующий это видел - Сергей Лещенко

Не только Зеленский - политолог рассказал, что может привести к кризису в Украине

Ситуация с Крымом похожа на оккупацию СССР стран Балтии - сэр Малкольм Рифкинд

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: