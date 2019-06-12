Все совпадения "случайны": сети впечатлили новые детали о топ-силовике Зеленского и "Квартале 95"

Новый глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев, нардеп от "Батькивщины", основал на своем округе бесплатный фестиваль с выступлениями "Квартала 95".

Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналистка Кристина Бердинских.

"Соцсети - это, конечно, рай для журналистов для поиска информации. Я тут за 5 минут провела мини-исследование про Владислава Бухарева, народного депутата "Батьківщини", которого сегодня назначили новым главой СВР. Бухарев избран в Раду по мажоритарному округу Сумской области. Он уроженец города Лебедин Сумской области. Уже 5 лет подряд на округе Бухарева, в поселке Подопригоры Сумской области, летом проходит бесплатный концерт "95 квартала". Сейчас это уже не просто концерт, а целый фестиваль и называется он Kvartal fest", – пишет Бердинских.

В местной прессе также встречается информация о том, что первый бесплатный концерт "Квартала" в 2015 году собрал в поселке 100 тысяч зрителей. Как утверждалось, инициатором мероприятия выступил нардеп Владислав Бухарев.

"Интересно, в этом году глава СВР приедет на свой бывший округ и фестиваль, который он основал в 2015-м году?", – интересуется журналистка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", глава внешней разведки, народный депутат от фракции "Батькивщина" Владислав Бухарев попал в скандал из-за своей медали ФСБ "За боевое содружество".