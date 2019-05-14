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Зеленский определился с главой СБУ: журналисты раскрыли подробности о кандидате

вторник, 14 мая 2019, 16:27
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский предложил должность главы СБУ народному депутату от фракции "Батькивщина" Владиславу Бухареву.

Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на информацию от собственных источников.

Уже известно, что возможный будущий глава Службы безопасности подбирает себе кадры. Так, Бухарев планирует взять на работу в СБУ начальника Главного оперативного управления ГФС Геннадия Лисового.

Отмечают, что сам кандидат на должность главного СБУшника в 2014 году работал заместителем главы Службы при Валентине Наливайченко. Также три года (до 2010) занимал должность заместителя главы ГФС. В ноябре прошлого года он оставил службу в органах и выиграл парламентские выборы по своему родному округу в Сумской области. В Раде присоединился к фракции "Батькивщина". У Бухарева остались связи и в ГФС, и в СБУ.

Также в издании сообщают, что возможный кандидат на должность главы Службы безопасности работает в органах с 1992 года. За это время у него накопилось хорошее состояние. Как отмечают, избирательный штаб Зеленского находился именно в офисе Бухарева по адресу улица Белорусская, 3. Именно возле этого офиса нашли прослушку СБУ, которая якобы должна была записывать разговоры в штабе кандидата в президенты. Хотя, к слову, в самой службе заявили, что следили не за Зеленским, а за его соседями.

"Согласно декларации, в собственности Бухарева и его супруги 4 квартиры, 4 автомобиля (два из которых марки Lexus), земельные участки, дом. Так, Бухарев владеет двумя квартирами в Киеве площадью 219 и 106 кв.м., домом в Бориспольском районе площадью 701 кв.м,квартирой в аннексированном Крыму (Ялте) площадью 80 кв.м", - говорится в сообщении.

Также возможный кандидат на должность главы СБУ известен своими связями с одним из украинских олигархов.

"Владислав Бухарев давний знакомый Владимира Зеленского. Еще задолго до его политических амбиций действующий нардеп привозил его в Сумскую область вместе с концертом "95 квартала". Выступления комиков оплачивал политик, билеты раздавали бесплатно. Что интересно, согласно сообщению пресс-службы областной ячейки "Батьківщини", "95 квартал" каждый год ко Дню независимости проводил концерты в одном из сел Сумской области (избирательный округ Бухарева)", - пишет издание.

Как сообщал "Апостроф", член команды победителя президентских выборов Владимира Зеленского Даниил Гетманцев, который отвечает за экономическое и налоговое направление, заявил, что в будущем спишут ФОПам 7,4 млрд грн долга по ЕСВ, накопившегося с 2016 года и ошибся в расчетах.

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