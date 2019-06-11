Подготовка сдачи Украины: в сети разгорелся скандал из-за медали топ-силовика

Глава внешней разведки, народный депутат от фракции "Батькивщина" Владислав Бухарев попал в скандал из-за своей медали ФСБ "За боевое содружество".

Своим "фи" по этому поводу украинцы делятся в соцсетях.

"Идет полномасштабная подготовка сдачи Украины раше", "Кто б сомневался кого наберут", "Пошел захват СБУ ФСБшниками снова. Они решили, что в этот раз лучше подготовлены", "Так может лучше все тайны и секреты Украины почтой в ФСБ отправить сразу", "Путин ставит лайк", - пишут в сети.

При этом, сам Бухарев в Facebook объяснил, что его этой медалью наградили 10 лет назад за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу. В этой операции, по его словам, были задействованы представители спецслужб разных стран, в том числе США, России, Европы, Никарагуа.

Как сообщал "Апостроф", ранее были названы фамилии новых глав областных администраций, назначенных Зеленским.