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Под Одессой прошли испытания мощного ракетного оружия: опубликованы фото и видео

четверг, 13 июня 2019, 17:59
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13 июня на юге Одесской области прошли масштабные испытания модернизированных ракет “Ольха-Р”.

Как сообщает пресс-служба СНБО, в ходе испытаний было подтверждено соответствие характеристик изделия, заданных в тактико-техническом задании.

На полигоне присутствовали секретарь СНБО Александр Данилюк и министр обороны Степан Полторак.

Секретарь СНБО заявил, что вопрос повышения боевого потенциала Вооруженных Сил сейчас очень важен. Данилюк напомнил, что украинский парламент уже принял важные решения по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и снабжения армии современным и эффективным ракетным оружием.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские "зеленые береты" провели масштабные учения на Азове.

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