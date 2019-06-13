Украинские "зеленые береты" провели масштабные учения на Азове: опубликовано мощное видео

Бойцы Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил на побережье Азовского моря отработали действия по отражению атаки морского десанта врага.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Боевые экипажи "БТР" и "Humvee" Донецкого пограничного отряда в полевых условиях, приближенных к боевым, в очередной раз отработали вопросы участия пограничных подразделений в противодесантной обороне побережья Азовского моря в районе проведения операции Объединенных сил. Несмотря на резкие изменения погоды - от жары до проливных дождей, "зеленые береты" совершили маневрирования на бронированной технике и метко били по целям, в том числе на ходу", - сказано в сообщении.

Таким образом, как отметили в штабе, были усовершенствованы практические навыки механиков-водителей по управлению боевой техникой, а также наводчиков башенно-пулеметных установок в знании материальной части оружия и ведению огня днем и ночью.

"Пригодились здесь и возможности БПЛА для разведки противника, местности и корректировки огня", - добавили в штабе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", с 12 по 14 июня на Государственном испытательном полигоне под Одессой ВСУ проведут испытательные пуски новых ракет украинской разработки "Нептун" и "Ольха-М".