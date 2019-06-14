Бизнесмен из окружения Медведчука купил еще один новостной телеканал: подробности

Новым владельцем телеканала Zik стал Тарас Козак, который является кандидатом в народные депутаты по списку "Оппозиционной платформы — За життя".

Как сообщает 112.ua, в бизнесмен создал медиахолдинг "Новости".

"Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik — компаний Мост ТВ и ТРК Новые коммуникации. Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: 112 Украина, NewsOne и Zik", - сообщил телеканал.

По словам Козака, он работает над концепцией перезапуска канала Zik.

"Буду очень счастлив от будущего сотрудничества. Ведь много ведущих и сотрудников Zik — мои коллеги по предыдущим каналам. И мы с ними на одной эмоциональной волне", - отметил он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", журналист Айдер Муждабаев призывал бойкотировать телеканал NewsOne, из-за высказываний его фактического владельца, нардепа Евгения Мураева, об украинском политзаключенном Олеге Сенцове.