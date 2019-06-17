Зеленский сделал важное заявление о переговорах с боевиками

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на переговоры с боевиками так называемых ДНР и ЛНР, но готов продолжать работу в "минском формате".

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Перед этим переводчик, которая переводила слова Макрона, сказала от его имени: "Зеленский дал знаки со своей стороны, что он готов идти на прекращение огня, готов к диалогу с сепаратистами".

Зеленский опроверг эти слова.

"Здесь есть небольшая ошибка. Мы не готовы к диалогу с сепаратистами, именно так я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате. Мы готовы в минском формате продолжать отношения. Мы готовы прекратить огонь", - подчеркнул он.

Напомним, подробнее о возможных переговорах Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным читайте в материале "Апострофа": У Путина не все хорошо, но на новую войну в Украине он не пойдет.