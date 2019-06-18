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В Киеве устроили неприятный "сюрприз" новому главе посольства США

вторник, 18 июня 2019, 16:31
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Посла Уильяма Тейлора, который стал временным поверенным в делах США в Украине, по прибытию в Киев ждала неприятная неожиданность.

Об этом сообщается на странице U.S. Embassy Kyiv в Twitter.

"Посольство США в Киеве получило сообщение об угрозе заминирования и расследует этот случай. Пожалуйста, не приходите в посольство, пока об этом не будет сообщено дополнительно", - говорилось в сообщении.

Позже стало известно, что отдел безопасности Посольства США завершил расследование угрозы заминирования.

"Посольство возобновило нормальную работу", - уточнили в ведомстве.

Отметим, что Уильям Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год, а также был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о минировании посольств, метро и аэропорта в Киеве.

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