Посольства, метро и аэропорт: в Киеве снова работают "минеры"

В понедельник, 17 июня, на почту Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пришло письмо, в котором говорилось о минировании в Киеве очередной серии важных объектов.

Об этом сообщается в Telegram канале "Киев Оперативный".

В частности, в этот раз были якобы заминированы несколько посольств: дипломатическое представительство США, Австралии и нунциатура (аналог посольства) Святого Престола.

Также неизвестные сообщили о минировании аэропорта Борисполь и станции метро "Олимпийская".

Кроме этого, "заминировали" ресторан "Шато", Киево-Печерский лицей №171 и ряд музеев столицы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 апреля в киевскую полицию позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован Владимирский Кафедральный собор. Мужчина также добавил, что на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут взорваны.