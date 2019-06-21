Журналисты узнали о походе в Раду беглого топ-чиновника времен Януковича

Бывший член "Партии регионов" Андрей Клюев неожиданно собрался баллотироваться в Верховную Раду.

Как сообщает Telegram-канал The Newsroom, он будет избираться по округу №46 с центром в Бахмуте.

Информацию подтвердили журналистки Татьяна Николаенко и Оксана Денисова.

Клюев будет баллотироваться от Либерально-демократической партии. Таким образом, его кандидатуру может подать политическая сила, ему прибывать в ЦИК не обязательно.

Напомним, что Клюев - топ-чиновник времен президентства Виктора Януковича. Он занимал должность главы АП, секретаря СНБО и был первым-вице-премьером.

С 2014 года он проживает за пределами Украины, где его подозревали в организации массовых убийств на Майдане.

Служба безопасности Украины установила, что он находится на территории России.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Клюев добился снятия европейских санкций.