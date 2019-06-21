RU  UA  EN

пятница, 21 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 июня

18:17
Что происходит с гривной перед выходными: фото
18:16
Умирать не собираюсь: легенда мирового футбола ответил на слухи о страшном недуге
18:03
​Суд в Харькове принял решение по няне, которая пытала ребенка с ДЦП
18:00
"Время и Стекло" радуют фанов вторым новым треком за неделю - песню уже назвали хитом лета
17:45
Кандидатом от партии "Слуга народа" по 95-му округу стал доктор философии
17:33
​Опубликованы новые рейтинги на выборы в Раду: произошли серьезные изменения
17:31
София Ротару собралась в Россию на известный фестиваль
17:25
Известный украинский клуб может понести серьезное наказание: подробности
17:04
​У Зеленского рассказали, с кем будут работать в коалиции
17:00
Гороскоп на завтра: Львы будут вспыльчивы, а Стрельцам придется общаться с начальством
16:56
​В воскресенье проспект Победы в Киеве будет перекрыт: названа причина
16:55
Голос. Діти-5: когда и какими будут первые вокальные бои
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Опубликованы новые рейтинги на выборы в Раду: произошли серьезные изменения

пятница, 21 июня 2019, 17:33
переглянути новину українською

Пятерку партий, которые могут пройти в Верховную Раду, замыкает партия Святослава Вакарчука, а партия Игоря Смешко "Сила и честь" набирает 4,1 процента и остается вне 5% барьера.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного 14 - 19 июня Центром "Социс" и Комитетом избирателей Украины.

Так, бесспорным лидером по 47,6% поддержки (среди тех, кто определился) остается партия "Слуга народа".

Второй идет "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4%.

Третья - "Европейская Солидарность" Петра Порошенко - 8,8%.

Партия "Батькивщина" на четвертом месте (8,7%) и на пятом месте "Голос" (6,8%).

За чертой 5% барьера оказались остальные партии, в частности "Сила и честь" (4,1%), которая по предыдущим опросом "Социс" была пятой с 5% поддержки.

Метод исследования: сбор первичной социологической информации - стандартизированное интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов.

Статистическая погрешность исследования не превышает +/- 2,2%; Всего было опрошено 2000 респондентов.

Как сообщал "Апостроф", у Зеленского рассказали, с кем будут работать в коалиции.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россия должна окончательно распрощаться с Грузией - писатель из Тбилиси

В Кремле не знают, что делать с Донбассом, а Путина все достало

Атака против меня - это прививка от политики для активной молодежи

Заразился от Порошенко и Януковича - генерал рассказал о "болезнях" Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: