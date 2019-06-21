Протесты в Грузии из-за российского депутата: виновник кровавых событий сделал заявление

Российский депутат Сергей Гаврилов, из-за визита которого в Тбилиси в Грузии начались массовые акции протеста, сделал громкое заявление по всему произошедшему.

По словам политика, он решил пройти медицинское обследование после нападения активистов в грузинской столице.

Гаврилов считает, что беспорядки в Тбилиси вызваны непоследовательностью грузинских властей.

"То, что происходит сейчас - это исключительно последствие непоследовательной, абсурдной иногда позиции руководства Грузии, которое пытается усидеть даже не на двух стульях, а на трех-пяти стульях: пытается и сохранить добрососедские отношения, и привлекать инвестиции, и развивать культуру, при этом по традиции потакая американским коллегам, отыгрывая антироссийскую карту", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в акции протеста в Грузии под зданием парламента пострадали несколько сотен граждан.