Кровавая зачистка "майдана" в Грузии: появились жуткие фото и видео действий полиции

В акции протеста в Грузии под зданием парламента пострадали несколько сотен граждан.

Об этом сообщает местное издание Rustavi2.

Пока точное количество пострадавших в результате столкновений неизвестно, поскольку людей отвозили в разные больницы. По словам медиков, состояние многих раненых тяжелое. Они получили ранения резиновыми пулями в голову в результате действий полиции в стычках с народом. Сообщается, что одному из молодых участников митинга пуля попала в глаз, который спасти не удалось. Большинство же митингующих доставили в больницы из-за отравления газом. Среди пострадавших также есть журналисты.

"Десятки людей, которые были ранены слезоточивым газом и получили тяжелые ранения от пуль! Режим русского олигарха закончился", - написали в группе в Facebook.

Напомним, в грузинских городах люди вышли на протест после выступления депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. После этого оппозиция в Грузии вместе с митингующими приступила к штурму парламента. Около здания собрались до семи тысяч человек. Полиция блокирует вход в здание.

Как сообщал "Апостроф", глава МВД Грузии Георгий Гахария готов покинуть пост в связи с акциями протеста в стране.