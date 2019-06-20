Протесты в Грузии: протестующих обстреляли резиновыми пулями

В Грузии полиция применила против протестующих участников акции слезоточивый газ и резиновые пули.

Об этом сообщает издание "Интерфакс"

У здания парламента Грузии в Тбилиси митингующие бросают в полицейских бутылки и отнимают у них щиты.

В результате стычек пострадали десятки человек. Отмечают, что несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в грузинских городах люди вышли на протест после выступления депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. После этого оппозиция в Грузии вместе с митингующими приступила к штурму парламента. Около здания собрались до семи тысяч человек. Полиция блокирует вход в здание.

Как сообщал "Апостроф", глава МВД Грузии Георгий Гахария готов покинуть пост в связи с акциями протеста в стране.