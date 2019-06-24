Фестиваль цинизма: нардеп жестко высказался о возможном возвращении России в ПАСЕ

Председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что изменение регламента в пользу России является нарушением устава Совета Европы.

Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ".

"Доклад называется "Укрепление процесса принятия решений в Парламентской ассамблее относительно полномочий и голосования". Дорогие коллеги, имеем ли мы "укрепление"? В действительности - это ослабление... Здесь проходит фестиваль цинизма. Не знаю, как это иначе назвать", - подчеркнул Арьев.

Он подчеркнул, что такие действия приведут к ослаблению ПАСЕ. По его словам, то, что сегодня происходит, это выполнение требований агрессора, чтобы он был в Ассамблее.

Народный депутат Украины также обратил внимание коллег на полное несоответствие устава Совета Европы некоторым положениям проекта резолюции, которую предлагается принять.

Как сообщал "Апостроф", в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которая в понедельник, 24 июня, приняла два решения по российском вопросу, унизили пропагандистов главы Кремля Владимира Путина.