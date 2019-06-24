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В ПАСЕ приняли два решения по российскому вопросу: что известно

понедельник, 24 июня 2019, 13:50
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В понедельник, 24 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила два предложения о проведении дебатов о нарушениях принципов организации со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным издания, в ПАСЕ зарегистрировали два официальных запроса о проведении дебатов под названиями "Завершить российский шантаж: Россия должна понести ответственность за неплатежи" и "Обязательство привлечь к ответственности тех, кто сбил MH17".

Отмечается, что оба запроса были поданы друзьями Украины - британским депутатом, консерватором Роджером Гейлом и председателем группы Европейской народной партии (ЕНП), польским депутатом Александром Почеем, но их отклонили дважды: сначала руководящий орган ассамблеи Бюро ПАСЕ, после ассамблея.

Так, 46 депутатов проголосовали "за" дебаты о российском финансовом шантаже, 77 - "против". По дебатам по MH17 - 52 "за", 86 - "против", врезультате чего вопросы не попали в повестку дня.

Как сообщал "Апостроф", ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, но при условии выполнения определенных условий со стороны Москвы.

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