Скандальному пропагандисту отказали в регистрации на выборы

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатом в народные депутаты пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.

Об этом сообщает издание "Цензор.НЕТ".

Такое решение приняли на заседании в понедельник, 24 июня. За отказ Шарию проголосовали 14 членов ЦИК. Также еще двое - воздержались.

Причиной отказа в регистрации стало то, что Шарий в последние 5 лет не проживает в Украине.

"Наличествующие у комиссии документы и материалы не дают оснований для установления факта его проживания в Украине в течение последних 5 лет", - подчеркнули в ЦИК.

Кроме того, в регистрации кандидатом в нардепы отказали номеру 5 в списке "Партии Анатолия Шария" - Евгению Евтухову. Он, согласно данным Госпогранслужбы, в течение последних 5 лет дважды выезжал из Украины на срок, превышающий 90 дней.

Как сообщал "Апостроф", 16 апреля Шевченковский районный суд Киева отказался инициировать экстрадицию, отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария, а также вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.