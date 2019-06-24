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У Путина отреагировали на дату встречи с Зеленским

понедельник, 24 июня 2019, 08:14
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую министр иностранных дел Павел Климкин анонсировал на саммите G20, вряд ли состоится.

Об этом сообщает RT на русском в Telegram.

"В графике Путина на саммите G20 в Осаке нет встречи с Зеленским", - цитирует издание слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Напомним, Владимир Зеленский 17-18 июня находился с официальными визитами во Франции и Германии. Так, Климкин эти визиты с европейскими лидерами назвал своеобразной разведкой.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Японии в конце июня.

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