История позора: в сети показали карту друзей России из ПАСЕ

В сети показали карту, на которой изображены государства, которые голосовали за возвращение России в ПАСЕ,

Так, полностью "за" возобновление статуса РФ в организации свои голоса отдали Азербайджан, Андорра, Австрия, Франция, Испания, Италия, Португалия, Кипр, Норвегия, Исландия, Ирландия, Сербия, Сан-Марино и Турция.

Большинство "за" или "поровну" голосовали Бельгия, Армения, Дания, Германия, Нидерланды, Швейцария, Румыния, Молдова, Лихтенштейн, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия и Финляндия.

Большинство "против" было у Великобритании, Швеции и Польши.

Полностью "против" были Украина, Грузия, Литва, Латвия и Эстония.

Всего было отдано 118 голосов "за", 62 "против", а еще 10 воздержались.

В сети уже также отреагировали на итоги голосования.

Ранее "Апостроф" сообщал, что министр объяснил, кто виновен в провале в ПАСЕ.