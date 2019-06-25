Порошенко или Зеленский: министр объяснил, кто виновен в провале в ПАСЕ

Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ принималось еще не при президенте Владимире Зеленском.

Об этом в своей колонке на "Европейской правде" написал глава МИД Павел Климкин.

"Оно назревало и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать", - отметил он.

По его словам, признать этот факт - дело честности и готовности смотреть в глаза вызовам, как они есть.

"И если в этом вопросе мы не можем быть честными с собой, как можно быть честными с избирателями? У нас традиционно сначала должны решить, кто виноват, а потом - что делать", - добавил министр.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина приняла жесткое решение из-за действий ПАСЕ.