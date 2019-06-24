RU  UA  EN

понедельник, 24 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 июня

15:54
Приходилось петь через боль: украинская певица вспомнила о реабилитации после тяжелой болезни
15:50
Был очень добрым: соседи рассказали о ребенке, зверски убитом в Киеве
15:39
Готово на 100%: НКРЭКУ приняла последние постановления для запуска нового энергорынка
15:38
В России полицейский устроил стрельбу по детям из-за невинной шалости
15:34
​Появилось фото боевика, пополнившего "бригаду 200"
15:27
Синод ПЦУ принял жесткое решение по Филарету
15:21
​Транспортный коллапс в Киеве: названа серьезная причина
15:04
Фаны "Игры престолов" нашли объяснение странному финалу - похоже, его подсмотрели в индийском кино
15:03
В Керченском проливе произошло серьезное ЧП с российским теплоходом
14:51
Назначены временные губернаторы трех областей Украины
14:44
Элитные авто и оружие: в сети рассказали, куда пропали "сокровища" Януковича
14:39
Нафтогаз ответил на наглое предложение Газпрома по транзиту газа через Украину
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Назначены временные губернаторы трех областей Украины

понедельник, 24 июня 2019, 14:51
переглянути новину українською

В понедельник, 24 июня президент Владимир Зеленский назначил временных руководителей областных государственных администраций в трех областях.

Информация о назначениях есть в указах главы государства №№428-430, опубликованных официальным сайтом президента.

Так, согласно первому указу, исполнять обязанности председателя Житомирской областной государственной администрации будет Ярослав Лагута. Вторым указом Зеленский временно возложил исполнение обязанностей председателя Ровенской областной государственной администрации на Игоря Тимошенко.

Третий указ – о временном возложении исполнения обязанностей председателя Черкасской областной государственной администрации на Тараса Высоцкого.

Как сообщал "Апостроф", ранее спикер главы государства сообщила, что президент Владимир Зеленский настаивает на увольнении всех председателей областных государственных администраций.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Инаугурация Зеленского: видео и хроника событий

Украинцы должны быть привлечены к внесению изменений в Конституцию

Конституционные реформы: так ли все инклюзивный и законно

Президент-парламент-народ: как проводить реформу конституции в стране

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: