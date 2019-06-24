Назначены временные губернаторы трех областей Украины

В понедельник, 24 июня президент Владимир Зеленский назначил временных руководителей областных государственных администраций в трех областях.

Информация о назначениях есть в указах главы государства №№428-430, опубликованных официальным сайтом президента.

Так, согласно первому указу, исполнять обязанности председателя Житомирской областной государственной администрации будет Ярослав Лагута. Вторым указом Зеленский временно возложил исполнение обязанностей председателя Ровенской областной государственной администрации на Игоря Тимошенко.

Третий указ – о временном возложении исполнения обязанностей председателя Черкасской областной государственной администрации на Тараса Высоцкого.

Как сообщал "Апостроф", ранее спикер главы государства сообщила, что президент Владимир Зеленский настаивает на увольнении всех председателей областных государственных администраций.