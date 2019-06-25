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Украина приняла жесткое решение из-за действий ПАСЕ: что известно

вторник, 25 июня 2019, 16:55
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Министерство иностранных дел Украины приняло решение отозвать посла Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу.

25 июня на своей странице в Facebook об этом сообщил глава МИД Павел Климкин. По его словам, дипломата отозвали для консультаций.

Руководитель ведомства поблагодарил украинскую парламентскую делегацию. По его словам, представители Украины в ПАСЕ "выложилась по полной".

"Поэтому приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ на растерзание России и ее друзьям", - заявил Климкин.

Он подчеркнул, что после возвращения России в Совет Европы, организация утратила украинское доверие.

"Из лидера усилий по защите прав человека организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе", - отметил глава МИД.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пользователи интернета бурно обсуждают возвращение России к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы без ограничений права голоса.

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