Европа открыла ящик Пандоры: соцсети продолжают бурно обсуждать решение ПАСЕ по России

В сети активно обсуждают возвращение России к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы без ограничений права голоса.

Об этом сообщают пользователи в интернете.

Это решение, несмотря на маргинальное практическое влияние присутствия российской делегации в ПАСЕ, имеет огромное символическое значение. Именно с него может начаться пересмотр санкционного режима в отношении РФ и возвращение к business as usual с Москвой.

Соцсети негативно отреагировали на решение ПАСЕ. Некоторые назвали данную ситуацию первым поражением президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", решение ПАСЕ изменить регламент и пригласить российских представителей вернуться в ассамблею - это шаг, приближающий к выходу из тупиковой ситуации, заявила член комитета по регламенту ПАСЕ Петра де Суттер.