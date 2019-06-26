Кабмин одобрил 8 глав ОГА от Зеленского: что о них известно

В среду, 26 июня, Кабмин поддержал кандидатуры восьми глав областных администраций, ранее предложенных президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Так, Киевскую ОГА возглавил Михаил Бно-Айриян, Донецкую – Павел Кириленко, Закарпатскую – Игорь Бондаренко, Херсонскую – Юрий Гусев, Черкасскую – Игорь Шевченко, Луганскую – Виталий Комарницкий, Одесскую – Андрей Андрейчиков, Львовскую ОГА – Маркиян Мальский.

Также стали известны некоторые данные из биографий новоназначенных глав ОГА.

Михаил Бно-Айриян. 35 лет. Окончил КНУ им. Шевченко. Специалист по международным отношениям, экономист-международник, переводчик. Знает арабский язык. Был заместителем директора по коммуникациям и международного сотрудничества ГП "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго". В 2015-2016 гг. – директор департамента стратегического планирования и европейской интеграции Минэнергетики и угольной промышленности. Кроме того, был ответственным секретарем Совета экспортеров при МИД.

Павел Кириленко. 33 года. Подполковник юстиции, военный прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона (с сентября 2017 года). В 2008-м окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре.

Игорь Бондаренко. 54 года. Экс-военный. Уволился в начале 1990-х в результате сокращения ВСУ, стал частным предпринимателем. В начале 2000-х ушел на госслужбу, где прошел путь от заместителя главы райгосадминистрации до директора Административного департамента Минюста.

Юрий Гусев. 39 лет. Консультант и советник финансовых организаций (IFC, EBRD, ПриватБанк). Лучший GR-специалист 2018 года по версии Украинской ассоциации лоббизма и GR. В 2014-2016 гг. работал в Министерстве обороны Украины на должностях руководителя департамента экономической активности, заместителя министра обороны и главы Совета реформ Минобороны. Закончил Херсонский государственный технический университет, Киевский национальный экономический университет. Закончил две программы в Harvard Kennedy School в 2011 и 2017 годах. По данным СМИ, бывший заместитель главы Минобороны Юрий Гусев возглавляет организацию "Землячество Херсонщины", в правление которой входят подозреваемые в убийстве местной активистки Екатерины Гандзюк.

Игорь Шевченко. 46 лет. Окончил Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности. Был ЧП в сфере грузовых перевозок.

Виталий Комарницкий. 55 лет. Доктор юридических наук, профессор, доцент, ректор Луганского государственного университета внутренних дел им. Е. Дидоренко. Ранее работал в этом же учреждении на должностях начальника центра последипломного образования, проректора по экономическим вопросам и ресурсного обеспечения. Бывший депутат-регионал и, по данным СМИ, знакомый соратника боевиков "ЛНР".

Андрей Андрейчиков. 41 год. Директор ООО "Балкер", г. Одесса. Окончил Одесский государственный университет, юрист. Начинал трудовую деятельность слесарем, после получения высшего образования работал начальником юридического отдела и директором нескольких частных предприятий.

Маркиян Мальский. 34 года. Руководитель Западноукраинского отделения объединения "Арцингер". Докторант Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко. Имеет образование экономиста-международника и юриста. Начинал карьеру помощником адвоката, был юристом на нескольких частных предприятиях, ассистентом кафедры теории и философии права Национального университета "Львовская политехника".

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский придумал, чем заняться Коломойскому, Ахметову и Пинчуку.