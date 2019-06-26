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Переименование проспектов Бандеры и Шухевича: у мэра Киева сделали громкое заявление

среда, 26 июня 2019, 10:22
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Киевская власть будет подавать апелляцию на решение Окружного административного суда столицы, который отменил решение Киевского городского совета о переименовании проспектов Московского и Ватутина в проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Об этом 26 июня в Facebook написал столичный мэр Виталий Кличко.

"Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина.

И, во-вторых: на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов", - написал он.

Ранее "Апосртоф" сообщал, что 18 марта на 93 году жизни скончалась Екатерина Иосифовна Ментух, которую называют легендарной связной УПА.

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