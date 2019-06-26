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Сети разгневал безграмотный кандидат в Раду от партии Зеленского: фото

среда, 26 июня 2019, 08:59
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Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александр Пекарь разместил в интернете свое резюме, в котором обнаружили почти 20 ошибок.

Об этом сообщает издание "Zak-Insider".

Как отмечается, Пекарь опубликовал свое резюме три месяца назад на сервисе по поиску работы и рабочих "work.ua". В документе указано, что соискатель претендует на руководящую должность, ожидаемая зарплата указана в размере 20 000 гривен, а среди достоинств кандидата отмечается знание пяти языков.

Пользователи сети обнаружили в резюме почти 20 ошибок.

На выборах Александр Пекарь баллотируется от партии "Слуга народа" по одномандатному округу №68 с центром в городе Ужгород.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети активно обсуждают якобы нового сотрудника Администрации президента Украины - Николая Богославца, который в одном посте в Facebook сделал около 10 ошибок.

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