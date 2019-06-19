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Темная лошадка: в списке "Слуги народа" нашли топ-чиновника времен Януковича и Кучмы

среда, 19 июня 2019, 11:58
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В списке президентской партии "Слуга народа" на выборы в Верховную Раду под 135 номером был обнаружен Александр Копыленко – чиновник времен президентов Леонида Кучмы и Виктора Януковича.

Об этом сообщил у себя в Twitter-аккаунте пользователь под ником dneprlena.

Она отметила, что информация о Копыленко на сайте политической силы полностью скрыта.

"Ой, какого интересного дядечку я нашла в списке "Слуги народа"! И так стыдливо скрыли инфу о дядюшке. И номерок не по понятиям – 135", - написала она.

Согласно данным биографии Копыленко из сети интернет, в политике он уже более 20 лет. С 1998 года возможный депутат политической силы президента Зеленского был советником главы украинского парламента, с 2002 по 2013 год возглавлял Институт законодательства Верховной Рады. Летом 2013 года был назначен членом Центральной избирательной комиссии. До сих пор является директором Института законодательства ВРУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее одесский активист рассказал о гражданине России, который сумел проникнуть в списки партии "Слуга народа" на выборах.

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