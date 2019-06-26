У экс-советника Порошенко проходят обыски: первые подробности

В среду, 26 июня, у известного волонтера и бывшего советника экс-президента Петра Порошенко, Юрия Бирюкова, были проведены обыски.

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность".

В партии обыски назвали "циничным давлением" и преследованием по политическим мотивам.

В Telegram канале политолога и блогера Тараса Березовца сообщается, что обыски проводятся сотрудниками Государственного бюро расследований.

"Европейская Солидарность" расценивает обыски у Юрия Бирюкова как часть реванша, как попытку расправы над теми, кто в первых рядах помогал Вооруженным силам Украины противостоять путинской агрессии", – говорится в заявлении партии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц Министерства здравоохранения в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.