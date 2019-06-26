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У украинских военных проходят масштабные обыски: опубликованы фото

среда, 26 июня 2019, 16:21
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Фото: Сергей Мисюра\Facebook

Бывший командир роты 72-й отдельной механизированной бригады Сергей Мисюра заявил об обысках, которые проходят не только у экс-советника бывшего президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова, но и в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обыски в помещениях Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ начались в одно время с обысками в домах Юрия Бирюкова, Дмитрия Марченко и других наших офицеров. Обыски продолжаются до сих пор, поэтому и не пишу никаких деталей. Заблокированные входы и выходы даже между этажами - разблокированы, можно ходить. Ничего не нашли, и специфически ищут..." – написал он, опубликовав фото с места инцидента.

Информацию об обысках подтвердил и сам Юрий Бирюков.

"24 июня меня (в рамках списка партии Європейська Солідарність) зарегистрировали кандидатом в народные депутаты. 24 июня Бориспольский горрайонный суд выдает текст решения, в котором санкционирует обыск. Ну, это ж типа совпадение, да?" – написал он в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", ранее соцсети взбудоражили обыски у экс-советника Порошенко.

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