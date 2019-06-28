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Кого Зеленский хочет назначить в руководство СБУ: названы фамилии

пятница, 28 июня 2019, 13:11
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И.о. главы СБУ Иван Баканов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому кандидатуры четверых заместителей председателя ведомства - Руслана Баранецкого, Александра Дублика, Дмитрия Нескоромного и Александра Карпенко.

Об этом в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

Он напомнил, что генерал-майор Баранецкий указом президента уже назначен вторым первым заместителем, главой Антитеррористического центра СБУ.

По другим трем кандидатам решения еще не утверждены.

Источники Бутусова отмечают, что Дублика рассматривают на должность заместителя председателя, курирующего подразделения защиты национальной государственности.

Карпенко предлагается назначить на должность заместителя председателя, курирующего экономический блок, а Нескромного предложили на должность заместителя председателя, курирующего следствие.

"Все эти люди имеют опыт службы во время войны, все продвигались по службе в званиях или должностях при Порошенко, имеют известность в профессиональной среде и свои команды и не имеют за плечами громких скандалов.

Пока не имеют. Но это не люди с улицы, не представители каких-то других ведомств, как это сделал в свое время Ющенко после 2004-го года, а действующие практики, достигшие какого-то определенного служебного уровня", - пишет он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Тимошенко прокомментировала перепалку между Зеленским и главой МИД.

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