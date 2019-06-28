В партии Порошенко заявили об обысках в их офисе

Нардеп Виктория Сюмар заявила о подготовке обысков в "открытом офисе" партии "Европейская солидарность".

Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

"Из разных и достоверных источников нам стало известно об обысках, которые планируются в офисе "ЕС". Это прозрачный офис, здесь легко, очевидно, проводить обыски", - сказала Сюмар.

Однако, по ее словам, в партии видят в этом "чисто политические мотивы - как попытку парализовать работу офиса и штаба "Европейской Солидарности".

"Маски шоу собираются устраивать ради шоу, которое имеет целью прикрыть неспособность выполнить обещания, данные в ходе президентских выборов", - заявила она.

Сюмар также сообщила, что "Европейская Солидарность" будет обращаться к наблюдательным миссиям и международным структурам чтобы проинформировать их о "давлении и угрозе демократическим выборам".

В то же время в партии не уточнили, какая структура и в каком производстве готовит обыски в ее офисе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 26 июня, у известного волонтера и бывшего советника экс-президента Петра Порошенко, Юрия Бирюкова, были проведены обыски.