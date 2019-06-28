Зеленский подписал важный указ по иностранцам, воевавшим на Донбассе

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства Украины иностранцам, которые защищали территориальную целостность государства на Донбассе.

Об этом сообщают на официальном сайте главы государства.

Согласно новому документу, украинские паспорта получат 14 человек. В частности, гражданами Украины станут: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдула Джалила, Тачи Джафарова, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераба Концелидзе, Мамуку Музашвили, Юрий Савилов, Левани Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

"Президент заверил, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства нашего государства лицам, защищали суверенитет и территориальную целостность Украины. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке. Он также подчеркнул, что отныне со стороны Президента не будет искусственного торможения или затягивание этого процесса, как это было в прошлые годы", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", украинский лидер Владимир Зеленский назначил постоянным представителем президента Украины в Крыму юриста-международника Антона Кориневича.