Зеленский посмертно наградил нардепа, который трагически погиб в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым наградил народного депутата Дмитрия Тымчука (посмертно) орденом "За мужество" III степени.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента под номером №470 / 2019

Как известно, 19 июня в Киеве тело Тымчука нашли в собственной квартире. Прибывшие на место правоохранители установили, что известный военный журналист, координатор группы "Информационный сопротивление", получил огнестрельное ранение.

Напомним, что основной версией следствия о смерти народного депутата и военного Дмитрия Тимчука является самоубийство.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве прошла церемония прощания с народным депутатом и военным Дмитрием Тымчуком, который погиб от выстрела в голову в собственной квартире.