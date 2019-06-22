Появились фото и видео прощания с Дмитрием Тымчуком в Киеве

В субботу, 22 июня, в Киеве прошла церемония прощания с народным депутатом и военным Дмитрием Тымчуком, который погиб от выстрела в голову в собственной квартире.

Об этом сообщает "Информатор".

Прощальная церемония началась в 10:00 в Доме офицеров на улице Грушевского.

Проводить нардепа пришли военные, друзья, родственники. Также на церемонии заметили многих представителей власти и коллег Тымчука по партии "Народный фронт". В частности, пришли председатель Верховной Рады Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, министр образования Лилия Гриневич и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", гражданская жена погибшего нардепа рассказала, что в последнее время Тымчук выглядел угнетенным и злоупотреблял алкоголем.