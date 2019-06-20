Названа основная версия гибели Тымчука

Основной версией следствия о смерти народного депутата и военного Дмитрия Тимчука является самоубийство.

Об этом сообщает издание "Громадське", ссылаясь на слова пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец.

Не смотря на то, что главная версия уже есть, официальную объявят после проведения всех следственных действий. В частности, следователи должны: допросить всех лиц, имеющих информацию о причине смерти Тымчука и получить результаты предназначенных судебных экспертиз.

"Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти", - рассказала она.

Максимец также отметила, что в рамках следствия будет назначен ряд судебных экспертиз, в частности, судебно-медицинская, баллистическая и другие.

"Кроме того, мы ожидаем письменное заключение экспертов, которые сегодня провели комплексное исследование тела погибшего", - отметила Максимец.

В день смерти, 19 июня, в квартире Тымчука провели осмотр, изъяли вещественные доказательства - пистолет, магазин с патронами, гильзу.

"Были отобраны смывы с рук, частей тела, одежды погибшего и женщины, которая была в помещении - на предмет выявления следов пороховых газов", - рассказали в прокуратуре.

Максимец подтвердила, что в квартире было два человека - "погибший и женщина, это установлено с камер видеонаблюдения - в коридоре на входе в квартиру. Других лиц в квартире не находилось".

Напомним, Дмитрия Тымчука женщина нашла в его квартире с пулевым ранением в голову. По приезду медики констатировали смерть депутата. Отмечали, что он в тот момент чистил свой и пистолет и мог застрелится случайно.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о пропаже ювелирных изделий в квартире, где погиб нардеп Дмитрий Тымчук.