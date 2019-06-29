Верховный суд принял решение по участию в выборах партии Саакашвили

Верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая касалась участия партии "Рух новых сил" экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом 29 июня в Facebook сообщил сам грузинский политик.

"Друзья, Верховный суд постановил, что апелляция ЦИК отклонена! Это наша с вами общая победа! Несмотря на все усилия нечестных чиновников ЦИК, Рух Новых сил Михаила Саакашвили будет участвовать в выборах!", – написал он.

Как известно, 25 июня Шестой апелляционный административный суд 25 июня удовлетворил иск политической силы Саакашвили на решение ЦИК об отказе в регистрации кандидатов на выборы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Саакашвили публично психанул из-за решения ЦИК по его политсиле.