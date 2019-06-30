Возвращение России в ПАСЕ: украинский дипломат раскрыл подробности сделки

Переговоры по возврату России в ПАСЕ активизировались еще в начале этого года: для этого Кремль должен был выполнить три условия.

Об этом сообщает "5 канал", ссылаясь на слова Постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы.

Так, Россия для возвращения в ПАСЕ должна была вернуть Украину пленных моряков, предоставить доступ Комиссару Совета Европы по правам человека в Крым и оплатить взносы.

Однако, по словам дипломата, Европа дала понять российским властям, что вернуться РФ может и без этих условий. Поэтому российская нота отечественном МИД по морякам появилась не из-за решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию, а потому что истекал конечный срок предоставленный Международным трибуналом ООН.

"Просто так совпало, что в ночь с 24 на 25 июня как раз приняли эту резолюцию, а 25 истекал срок. Поэтому я подтверждаю, что тема моряков в ПАСЕ звучала. Но я убежден, что Россия не собиралась выполнять эти три требования, потому что они понимали, что коалиция в их пользу уже зашла в такое состояние, когда вернет их без уступок. Я думаю, произошло именно так, - сказал Кулеба.

Как сообщал "Апостроф", Запад и Российская Федерация еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского согласовали некий непубличный план, который предусматривал, в частности, возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).