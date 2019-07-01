​Глава ОПУ Зеленского сделал скандальное заявление по русскому языку на Донбассе

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан не исключает возможность установления официального статуса русского языка на Донбассе в обмен на мир.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

По поводу заявлений президента Владимира Зеленского о референдуме и переговорах с Россией Богдан заверил, что вопрос стоял не совсем так.

"Там было не так - не про переговоры с Россией, а по каким-то тонким моментам, например, по вопросу о языке. Мы можем Донецкой и Луганской области позволить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос -"да/нет". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке", - заявил он.

При этом на вопрос о том, готова ли команда нового президента так рискнуть и позволить Донбассу говорить на русском, он ответил неоднозначно.

"Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан в войне?", - заявил Богдан.

При этом он заявил, что "нужно поехать на фронт, посмотреть кто и как говорит в окопах и принять решение".

Вместе с тем он отрицательно высказался относительно возможности установления русского языка вторым государственным в Украине.

"Нет. Я сам из Львова, у меня там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать", - заверил он.

Как сообщал "Апостроф", бывший глава Администрации президента, а сейчас руководитель Офиса президента Андрей Богдан назвал размер своей зарплаты.