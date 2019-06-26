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Чуть меньше, чем у Зеленского: глава АП назвал свою зарплату

среда, 26 июня 2019, 22:34
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Бывший глава Администрации президента, а сейчас руководитель Офиса президента Андрей Богдан назвал размер своей зарплаты.

Об этом пишет ТСН.

"Немножко меньше чем у президента. Где-то в районе 24 тысяч гривен. Но я ее до сих пор не получил", - рассказал он журналистам издания.

Помимо этого, у Богдана в собственности имеется электромобиль Tesla.

"Это как телефон Nokia и iPhone", - говорит Богдан, отвечая на вопрос, почему он не ездит на Maybach, Ferrari или Land Rover. Стоит отметить, что авто стоит около 100 000 долларов.

Как сообщал "Апостроф", ранее была названа первая зарплата Зеленского на посту президента.

Помимо этого, стало известно, какой должностной оклад получает пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

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