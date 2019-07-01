В Кремле высказались о перспективе встречи Путина с Зеленским

В России допустили возможную встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В международных отношениях нет ничего невозможного. Президент Путин абсолютно исполнен прагматизма в своем подходе к международным делам, тем более к такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна. Нужна встреча ради результата", - отметил он.

По словам спикера Путина, Россия и Украина пока не имеют полного понимания сложившейся ситуации. При этом он подчеркнул, что президент РФ готов к прямому контакту с Зеленским.

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