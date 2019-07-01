​На саммите G20 Путина поставили на место с торгами за Курилы: видео

На официальном сайте G20 опубликовали видеоролик, в котором Курильские острова обозначены как часть Японии.

Данный ролик, посвящённый японскому городу Осака,был размещён на YouTube-канале премьер-министра Японии Синдзо Абэ ещё в феврале.

Южные острова Большой гряды Курильских островов, обозначенные как территория Японии, можно увидеть в самом начале видео.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не планирует спускать флаг над Южными Курилами.

В июне генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что страна продолжит переговоры с Россией для решения территориального вопроса и подписания мирного договора.

Как сообщал ранее "Апостроф", лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил переименовать Курильские острова в Русские.