Шарий и Клюев идут в Раду: в ЦИК пояснили свое решение

В Центральной избирательной комиссии заявили, что зарегистрировали кандидатом в депутаты бывшего "регионала" и экс-главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева по решению суда.

Об этом сказал замглавы ЦИК Евгений Радченко, передает "Украинская правда".

По его словам у комиссии нет других документов, свидетельствующих, что Клюев не живет в Украине.

Радченко утверждает, что из-за этого ЦИК не может вновь отказать экс-чиновнику.

"Мы обязаны выполнить решение суда... Решение суда было "повторно рассмотреть", и у нас нет других документов, которые бы нам позволили рассмотреть... Одинаковое (решение, аналогичное предыдущему – прим. ред.), по сути, мы принять не можем", – сообщил заместитель председателя ЦИК.

Он подчеркнул, что ведомство обязано выполнить решение суда.

По словам Радченко, у Центризбиркома все еще есть документы, согласно которым, Клюев находится за пределами государства.

"Только проблема в том, что суд их не считает такими, которые достаточно доказывают это", – говорят в ЦИК.

Там также отмечают, что неоднократно обращались в Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы, но дополнительных документов не получили.

"На основании письма Генпрокуратуры Центральная избирательная комиссия сказала, что господин Клюев не проживает, отказала в регистрации. А суд сказал, что это письмо не является надлежащим и эта информация не подходит", – уверяет Радченко.

Объясняя регистрацию кандидатом блогера Анатолия Шария, член ЦИК тоже сослался на решение суда.

"На основании того же самого. Суд определил, что та информация, которая находится в ЦИК, не является приемлемой, и все", – говорит Радченко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ЦИК зарегистрировала Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты.