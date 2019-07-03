Дематюкация в Украине: появилась меткая карикатура на скандальный законопроект

Недавно на сайте украинского парламента был зарегистрирован законопроект, которым предлагается запретить использование матерных слов.

Законопроект носит название "о дематюкации".

Такие возможные изменения в законах активно обсуждаются в социальных сетях. Люди, в частности, высмеивают его авторов и считают, что запрет на матерные слова - это уже перебор.

Напомним, что автором законопроекта является народный депутат Ольга Богомолец.

Ранее "Апостроф" сообщал, что россияне бурно обсуждают идею Зеленского о референдуме. Мнения россиян разделилось. Некоторые из них поддерживают идею Зеленского и называют его наиболее демократичным президентом. Другие же убеждены, что новый глава Украины таким образом перекладывает ответственность на украинцев.