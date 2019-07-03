В Украине сняли с розыска скандального подельника Януковича: соцсети в гневе

Бывшего соратника Виктора Януковича, бизнесмена и экс-депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко сняли с розыска.

Об этом со ссылкой на информацию из базы МВД сообщает "Украинская правда".

Как отмечается, на прошлой неделе экс-нардеп еще числился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти. 2 июля информация о его розыске исчезла из базы Министерства внутренних дел.

В Национальной полиции подтвердили, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области.

"В начале июня мы получили постановление прокуратуры области о закрытии уголовного производства в отношении указанного гражданина. По закону это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскных баз и снятия с розыска", – объясняет представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

В социальных сетях новость вызвала возмущение пользователей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ЦИК зарегистрировала Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты.